الصين تخصص نحو 67 مليون دولار لدعم 6 مقاطعات متضررة من الفيضانات

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خصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ بالصين، اليوم /السبت/، مبلغا إضافيا بقيمة 475 مليون يوان (ما يعادل 66.65 مليون دولار أمريكى ) لتعزيز جهود الإغاثة من الكوارث فى 6 مقاطعات.

وأوضحت وزارة المالية الصينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن هذه المبالغ سيتم توزيعها على مقاطعات آنهوى وجيانجشى وخنان وهونان وسيتشوان وشنشى لدعم عمليات البحث والإنقاذ وإعادة تسكين المتضررين واستعادة الوضع الطبيعى فى المناطق المنكوبة فى أسرع وقت ممكن.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال ذروة موسم الفيضانات فى حدوث فيضانات مفاجئة فى عديد المناطق بالصين.

وجدد المركز الوطنى للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون البرتقالى لمواجهة العواصف المطيرة.

وأعلن المركز الوطنى للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم، تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات فى مقاطعة هونان فى أعقاب إعصار "غايمي".