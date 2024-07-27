الجزائر: أمطار رعدية غزيرة فى 14 ولاية.. والأرصاد تحذر

إيمان حنا

نوهت "مصالح الديوان الوطني" للأرصاد الجوية (هيئة الأرصاد) بالجزائر ـ في تقرير لها حول حالة الطقس، اليوم السبت ـ من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات بالدولة بدايةً من الثالثة عصراً، وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية .

وحذرت "الأرصاد" من أن الأمطار والرعود ستخص ولايات كل من: سيدي بلعباس، ان قزام، البيض، تلمسان، الجلفة، سطيف، باتنة، تيارت، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، سعيدة، المدية وخنشلة.

وفى وقت سابق، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على مستوى إحدى عشرة ولاية.

وأصدر الديوان الوطنى تنبيهاً من المستوى الثاني باللون البرتقالي، وأشار الديوان إلى أن موجة الحر تضرب ولايات: المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، أدرار، إن صالح، تيميمون، ورقلة.

وصنفت مراكز الرصد الجوية العالمية 6 مناطق من الجنوب الجزائري ضمن الأكثر حرًا في العالم، وهو ما يجعل سكانها يطبقون روتينا خاصا للاحتماء من ضربات الشمس، سواء في التغذية أو أوقات الخروج والعمل أو غيرها.