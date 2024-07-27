اليوم السابع
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التحالف الوطنى يطلق مبادرة "إيد واحدة" لدعم الأكثر احتياجا بالبحيرة.. صور

السبت، 27 يوليو 2024 02:47 م
التحالف الوطنى يطلق مبادرة "إيد واحدة" لدعم الأكثر احتياجا بالبحيرة.. صور مبادرة أيد واحدة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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انطلقت اليوم فاعليات مبادرة" إيد واحده"، التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة ، وتضمنت فاعليات المبادرة التى قام  بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى وجبات ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت النائبه البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس  التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا  بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فاعليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل تتضمن تقديم ندوة للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة الى برنامج  لتنميه المشروعات الصغيرةتحت مظلة التحالف الوطني .

مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (1)
مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (1)

 

مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (2)
مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (2)

 

مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (3)
مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (3)

 

مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (4)
مبادرة أيد واحدة بالبحيرة (4)

 


 







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