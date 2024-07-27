الاتحاد المصرى لصيد الأسماك يستحوذ على 4 مقاعد بانتخابات المنظمة الدولية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

حصل الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، فى إنجاز تاريخي غير مسبوق، على 4 مقاعد فى انتخابات كونجرس مجلس المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك IGFA لمنطقة حوض البحر المتوسط وأوروبا، والتي تم الإعلان عنها فى 25 يوليو الجارى.

وحصل المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو مجلس أمناء IGFA على منصب نائب رئيس، وحصل أحمد متكيس على منصب رئيس مشارك فى لجنة التطوير، وحصل عمر خليفة على منصب رئيس لجنة القواعد واللوائح، وحصل كريم شريف على عضوية لجنة التعليم.

ومن جانبه، وجه قداح الشكر لمجلس أمناء الايجفا على ثقتهم فى مصر ودعمهم، مؤكدا أنها تعتبر خطوة قوية لتدعيم دور مصر على خارطة رياضة صيد الأسماك دولياً، وأن ذلك يعكس مدى اهتمام الايجفا بمصر كأحد أهم المزارات الدولية للسياحة البيئية والرياضات البحرية، خاصة بعد نجاحها فى تنظيم البطولة الدولية التي أقيمت بالجونة فبراير الماضي وقدرة مدينة الجونة على جذب أنظار العالم إليها كمنارة عالمية للصيد في البحر الأحمر بفضل دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية، وجه التهنئة لكل اللاعبين المصريين الفائزين بالمقاعد، ودعمه للشباب.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، يستعد لإقامة بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2025، والتي تستضيفها مدينة الجونة، كما يستعد لإقامة البطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك فى الجونة فى فبراير 2025 بالتعاون مع ريد سي انجلرز برئاسة أحمد ميتكيس.