الإثنين المقبل.. الحكم على السائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

كتب أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد جلسة الإثنين المقبل للحكم على السائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد.

واستمعت محكمة جنح الشيخ زايد لمرافعة المحامى علي فايز، دفاع المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، والذى دفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.

كما دفع محامى المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد أن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.



وتغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى المتهم بالتحرش بها.

وكانت نيابة الشيخ زايد حددت جلسة اليوم 27 يوليو ليدء محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بعد إحالته الى محكمة الجنح.



وتضمن أمر إحالة السائق الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"،

ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".



