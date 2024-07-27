الأونروا: مقتل 199 موظفا في الأمم المتحدة منذ بدء عدوان إسرائيل على غزة

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن 199 من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا، إضافة إلى إصابة المئات، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الغوث في بيان صحفي، أن معظم مراكز الأونروا تعرضت لعمليات قصف إسرائيلي، ورغم ذلك يواصل 1100 من العاملين لديها تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء، بحسب "وكالة وفا".

وأكدت أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام، مشيرة إلى أن 1.9 مليون نازح يعيشون ظروفا قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.