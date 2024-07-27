الأجهزة الرقابية بتموين شمال سيناء تواصل حملاتها لضبط الأسعار والمراقبة

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين شمال سيناء، حملات المرور على محطات الوقود لمراجعة الأرصدة ومراقبة الأسعار، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء.

وأعلنت المديرية، أنه تحت إشراف رأفت العبد مدير المديرية وصلاح سلمى وكيل المديرية، الأجهزة الرقابية قامت بالتأكد من وجود أرصدة كافية من المواد البترولية وأن المحطات تقوم بتموين السيارات بالأسعار المقررة دون أي معوقات، مؤكدة على استقرار الحالة التموينية واستمرار المتابعة من قبل الأجهزة الرقابية.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، على متابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضمان عدم استغلال المواطنين، مشيراً إلى استقبال شكاوى المسافرين والعمل على حلها بسرعة لتسهيل سفرهم وعودتهم. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الموقف وقسم الشرطة وإدارة المرور لمتابعة حالة الموقف وتلقي شكاوى المواطنين.

وكان اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قد اعتمد سابقاً تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم. وشمل التعديل رفع تسعيرة أجرة التاكسي المخصوص داخل العريش بنسبة تقارب 10%، بينما زادت تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدن المحافظة بنسب تتراوح بين 7.28% و12.5%.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بمتابعة إجراءات تطبيق التسعيرة الجديدة في كل مدينة، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو استغلال المواطنين. ووجه بضرورة إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات التي تحدد خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.