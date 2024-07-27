اعترافات لص الهواتف المحمولة فى الوايلى: نفذت 6 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية، تم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" من شخصين وفر هارباً، واعترف بارتكاب 6 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.



وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الوايلي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.