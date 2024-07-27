اليوم السابع
Ads
السبت، 27 يوليو 2024 11:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اضطراب متواصل في قطارات فرنسا غداة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

السبت، 27 يوليو 2024 11:13 ص
اضطراب متواصل في قطارات فرنسا غداة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية قطارات فرنسا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل السبت الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية غداة إعلان شركة السكك الحديد عن تعرّضها "لهجوم ضخم" أتى قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.


وسجّلت حركة القطارات السريعة تحسناً السبت لكن الاضطرابات ما زالت قائمة.

وسيشهد الخطان الشمالي الغربي والجنوبي الغربي تشغيل قطارين سريعين من ثلاثة، بينما سيشهد الخط الشمالي 80 بالمئة من الحركة المعتادة للقطارات السريعة، وفق تقديرات شركة السكك الحديد "إس إن سي إف".

وأوضحت أن الحركة عبر الخط الشرقي ستجري كالمعتاد، مرجحة أن تستمر الاضطرابات الأحد على الخط الشمالي وأن يشهد الخط الأطلسي تحسّناً.

الا أن شركة "إس إن سي إف" أكدت أن "كل عمليات النقل للفرق والمعتمدين" للمشاركة في أولمبياد باريس مؤمنة.







قطارات فرنسا

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

دورة الألعاب الأولمبية

الألعاب الأولمبية

باريس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة