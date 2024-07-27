اليوم السابع
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إعلام عبرى: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا على مرتفعات الجولان والجليل الأعلى

السبت، 27 يوليو 2024 08:09 م
إعلام عبرى: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا على مرتفعات الجولان والجليل الأعلى قصف
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن حزب الله أطلق وابلا كثيفا من نحو 40 صاروخا على مرتفعات الجولان والجليل الأعلى. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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