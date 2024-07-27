إصلاح هبوط أرضى فى 3 مناطق بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، هبوط أرضي بشارع سينما ليلي التابع لحي شرق دون خسائر أو تأثير علي حركة المرور، وهبوط بشارع النصر التابع لحي الجمرك وآخر بشارع 2 ايموحتب أمام منطقة اللبان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث هبوط أرضي بشارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، وانتقل اللواء أحمد حبيب، رئيس الحي، يرافقه كافة الجهات المعنية إلى موقع الهبوط.

واستدعى رئيس حي وسط ممثلي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبين من الفحص أن الهبوط جاف وليس ناتجًا عن حدوث كسر بمواسير الصرف الصحي أو مياه الشرب.

وبدأت مديرية الطرق في إصلاح موقع الهبوط بوضع طبقات من السن والرمال، حرصًا على سلامة المواطنين والعقارات وحركة المرور بالشارع المشار إليه.

كما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك اخطارين بوجود هبوط أرضى أمام 17 شارع النصر، وتم التواصل مع شركة المياه وشركة الصرف الصحي للمعاينة وعمل اللازم، وهبوط آخر بشارع ايموحتب أمام رقم2 وكلف اللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك إدارة الشبكات والصيانة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لعمل اللازم ،ومخاطبة مديرية الطرق لإعادة الشي لأصله ،واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



هبوط ارضي بشارع النصر الجمرك الاسكندرية



هبوط ارضي بشارع سينما ليلي الإسكندرية



هبوط ارضي في اللبان بالإسكندرية



