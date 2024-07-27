اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمطلع كوبرى بكفر شكر

السبت، 27 يوليو 2024 02:20 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمطلع كوبرى بكفر شكر اسعاف- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق بنها المنصورة، أمام منطقة مطلع كوبري أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف مطلع الكوبرى، اتجاه مدينة بنها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع رصيف كوبري أسنيت بكفر شكر اتجاه مدينة بنها، مما أدى الى إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي، ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







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