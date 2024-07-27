إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ببنها أمام منطقة المصنع الحربى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية وبالتحديد أمام منطقة المصنع الحربي، إصابة 5 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة سوزوكى، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكى أمام منطقة المصنع الحربى بمدينة بنها ووقوع مصابين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة إنقلاب سيارة سوزوكى أمام منطقة المصنع الحربى، تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.