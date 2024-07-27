اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

السبت، 27 يوليو 2024 11:21 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حوادث الطرق بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن سيارة سوزوكي انقلبت بالطريق باتجاه القاهرة، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 







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