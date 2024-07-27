إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بعزبة الصفيح بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة الصفيح، التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.



