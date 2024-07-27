إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة بالرصيف فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب شخصان فى حادث اصطدام سيارة سوزوكي بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة سوزوكي اصطدمت بالرصيف أعلي كوبري الواسطي باتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.