أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. المالية: تحسين منظومة الأعمال الضريبية

مهرجان العلمين.. إقامة بطولة مصر لسباقات السيارات أغسطس المقبل

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة لهذا العام بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات ضمن فاعلياته لهذا العام للموتورسبورت.وسوف تقدم البطولة 4 سباقات على مدار يومين في تراك one eleven بالساحل الشمالي الجمعة 9 أغسطس و سباق السرعة، السبت 10 أغسطس سباق الدريفت وسباقين للتوين دريفت.

بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتى سوهاج والسويس التجاريتين

وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة السويس التجارية برئاسة محمد الملاح بهدف تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين وتبادل الخدمات الإلكترونية، بعد دعوه موجه من غرفة السويس لاستقبال الغرفة التجارية السوهاجيه.

وزارة المالية: تحسين وتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية

قام رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي، بزيارة لمركز أول كبار الممولين، لمتابعة تطبيق إجراءات الفحص على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الضريبية المميكنة ، والعمل على تحسين وتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، رافقه في الزيارة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.