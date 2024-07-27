أخبار × 24 ساعة.. أهم الأسئلة حول اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وسام لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الروسية المصرية.. صور

فيديوجراف.. جهود وزارة التضامن فى برامج الحماية الاجتماعية خلال أسبوع

وزير الأوقاف يهنئ متسابق الوزارة بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة بريكس

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 30135 طنا من البضائع العامة

الأعلى للجامعات ينشر أهم الأسئلة حول اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية

وزيرة التضامن الاجتماعى تطمئن على الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية

6 إجراءات تبنتها وزارة البيئة لإعادة التوازن البيئى فى بحيرة قارون

جامعة القاهرة ساهمت فى تقدم مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى

‫وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات وتحسين السلالات ومراقبة الأسمدة

وزير التعليم يوجه بعمل صيانة للمقاعد بإحدى مدارس محافظة القليوبية.. صور

الصحة تعلن نجاح أول كى للشريان الكلوى فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى

وزارة العمل: استمرار حصر وتسجيل العِمالة غير المنتظمة داخل الميادين بالقاهرة