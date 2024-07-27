أحمد عصام: قدمنا عروضا بحفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين أول مرة تقدم بمصر

كتب محمد شعلان

عبر الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والألعاب النارية، عن سعادته بردود الفعل على تجهيزات حفل تامر حسني بمهرجان العلمين، قائلا: "الحفلة كانت رائعة والعدد يشجع أي حد يطلع أحسن ما عنده وعملنا حاجات أول مرة تكون موجودة في مصر".

وأضاف أحمد عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، أن الحركة على المسرح مختلفة وكان في مجهود كبير وتم تكليله بالنجاح وتفاعل الناس له تأثير، مضيفا: "لما الناس بتتبسط بنكمل ورد الفعل جعلنا متحمسين وأي فن من غير ناس سواء تمثيل أو غناء ملوش أساس وفي حالة من النجاح والفرح بتخلينا مش عارفين ننام".

وتابع: "علاقتي أنا و تامر حسني قديمة وعشرة سنين طويلة واحنا الاثنين بنحب شغلنا وبنحاول طول الوقت نقدم حاجات مبهرة ونبسط الناس".

