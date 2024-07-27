أحد سكان "سكن مصر" بالعلمين لـ"مدبولى": كنت أحلم بغرفة واليوم لدى وحدة سكنية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

في إطار الجولة التي يقوم بها اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع سكن مصر بالعلمين الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن مشروع "سكن مصر" يعد من المشروعات المتميزة لشريحة متوسطى الدخل بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أن المشروع يتكون من 128 عمارة سكنية، كل عمارة تتكون من دور أرضي و 7 أدوار متكررة، بإجمالي عدد 4096 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تتخطى 98% وقد تم تسليم 1177 وحدة بالمشروع، وجار استكمال التسليم طبقاً للجداول الزمنية المقررة.

وفيما يتعلق بالمباني الخدمية بالمشروع، أوضح "الشربيني" أنه تم تنفيذ عدة مبان خدمية، بها: حضانة، ومدرسة، ووحدة صحية، وأسواق، ودور للعبادة، وملعب خماسي، مستعرضاً موقف تنفيذ تلك المباني الخدمية.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من المواطنين المقيمين بالمشروع، للتعرف على مدى رضاهم عن جودة الوحدات السكنية التي تم تسليمها، حيث أعربوا جميعاً عن سعادتهم بجودة أعمال التشطيبات ونوعية الخدمات المقدمة بالمشروع، كما تقدم أحد المقيمين بالمشروع بالشكر للدولة المصرية والحكومة على هذه النوعية من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه منذ سنوات يحلم بامتلاك غرفة بهذه المنطقة، واليوم أصبح لديه وحدة سكنية، مؤكداً أن الدولة هى المطور العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل.

وفي ختام جولته بالمشروع، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع مستلمي الوحدات السكنية بالمشروع.