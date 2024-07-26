30 متطوعا بالعريش ينظمون حملة لتنظيف الشاطئ ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

العريش - محمد حسين

نفذ 30 متطوعاً من مركز شباب مدينة العريش، مبادرة "شواطئنا... أجمل"، لتنظيف شواطئ المدينة ورفع المخلفات ضمن مبادرة "صيف شبابنا" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد ناصر العزازي، مدير مركز شباب العريش، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم وتشجيع السياحة الداخلية وخدمة زوار الشاطئ.

وأوضح العزازي أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية نظافة الشاطئ وتركه بلا مخلفات، بالإضافة إلى دعم جهود المحافظة في نجاح موسم الصيف هذا العام.

وأضاف أن مركز شباب العريش سبق له تنفيذ مشروع الخدمة العامة لنظافة شاطئ البحر بالعريش بمشاركة فريق الكشافة الجوية، في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، والذي يهدف إلى تعزيز روح التطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"، حيث نظمت معرض الحرف اليدوية السيناوية للمرأة المبدعة، بهدف دعم المرأة السيناوية والحفاظ على التراث والهوية السيناوية من خلال إحياء الحرف اليدوية.

كما تضمن المشروع ورش عمل متنوعة في نادي العريش الرياضي ضمن مشروع "المبدع الصغير"، الذي يهدف إلى تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وفهم التركيبات العلمية من حولهم، بهدف خلق جيل مبدع قادر على الاختراع والابتكار وتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية.

وتتضمن مبادرة "صيف شبابنا" مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال، المسابقات الثقافية والفنون، الرياضة، والتطوع، بهدف تعزيز مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وتوفير فرص للتعلم المستمر.