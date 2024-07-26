10محاضر لمنشأتين طبيتين بالشرقية لعدم توافر اشتراطات البيئة ومكافحة العدوى

الشرقية - إيمان مهنى

حررت إدارة شئون البيئة بالشرقية، 10 محاضر جنح لمنشأتين طبيتين خاصتين بمركز ديرب نجم لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.

كانت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ،وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة الدواء المصرية، قد قامت بالتفتيش على منشأتين طبيتين خاصتين بمركز ديرب نجم ، وأسفر التفتيش على تحرير عدد (10) محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية.

و أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشأتين التي تم التفتيش عليهما تتمثل في (عدم وجود سجل بيئى - عدم اتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود سجل التخلص من المخلفات الخطرة – غرفة النفايات غير مطابقة للإشتراطات – عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى- إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها )

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح ضدهم وجاءت علي النحو التالي تحرير محاضر جنح لمركز خاص للجراحة العامة بمركز ديرب نجم بأرقام ( 14671-15208-15209-15210-15211) جنح مركز ديرب نجم لسنة 2024

و تحرير محاضر جنح لمركز نساء وولادة خاص بمركز ديرب نجم بأرقام (14670-15204-15205-15206-15207 ) جنح مركز ديرب نجم لسنة 2024.



منشآت طيبة مخالفة (1)



منشآت طيبة مخالفة (2)



منشآت طيبة مخالفة (3)