وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين روسيا والصين مستقرة والثقة متبادلة

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أن العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين مستقرة وهناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة.

وقالت الوكالة: "أشار الوزير وانغ يي إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا ناضجة ومستقرة ومرنة ومستقلة، وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة القوية، وتعميق التنسيق الاستراتيجي، والآفاق الواسعة للتعاون المتبادل المنفعة، والتبادلات الحية بين الشعوب والتعاون الدولي المثمر".

وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن بكين مستعدة للتعاون مع موسكو لدعم بعضهما البعض في ضمان مصالحهما الأساسية، وأوضح وانغ يي أنه في مواجهة "الوضع الدولي غير المستقر والصعب"، فإن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا الاتحادية من أجل الحفاظ على الرغبة الأصلية في حسن الجوار والصداقة الأبدية".

وبحسب "شينخوا"، أعرب وزير الخارجية الصيني عن رغبة البلاد في تعزيز التعاون في إطار الآليات الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".

وسبق أن تبادل وزير الخارجية الصيني وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والأمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب خلال اجتماع مع وانغ يي عن امتنانه للصين لموقفها بشأن أوكرانيا، ورحب بمبادرات بكين لحل الأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان آفاق تنفيذ الاتفاق حول مفهوم إنشاء بنية أمنية جديدة في أوراسيا.