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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة داخلية ألمانيا: أعمال تخريب السكك الحديدية الفرنسية مؤشر على تهديد خطير

الجمعة، 26 يوليو 2024 11:00 م
وزيرة داخلية ألمانيا: أعمال تخريب السكك الحديدية الفرنسية مؤشر على تهديد خطير نانسى فيزر
وكالات

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر إنها تعتبر هجمات التخريب والحرق العمد التى استهدفت منشآت السكك الحديدية فى فرنسا مؤشرا على أن المجهودات الكبيرة من قبل قوات الأمن الفرنسية لتأمين دورة الألعاب الأولمبية ضرورية.


وقالت فيزر اليوم الجمعة، قبيل مراسم افتتاح دورة الألعاب الصيفية فى باريس: "إن أعمال التخريب الخطيرة لشبكة السكك الحديدية الفرنسية تظهر مدى خطورة مستويات التهديد فى أوروبا حاليا ومدى قوة إجراءات الأمن من أجل حماية الألعاب الأولمبية."


ولفتت الوزيرة إلى عمليات فحص مؤقتة على الحدود الألمانية الفرنسية أمرت بها بسبب تنظيم الحدث الرياضى فى الدولة المجاورة.


وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما فى ذلك الحرق المتعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.







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