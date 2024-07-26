وزيرة بريطانية سابقة: الحكومة الجديدة ستقدم دعما كبيرا للقضية الفلسطينية

كتب محمد شعلان

أكد وزيرة الدولة للتنمية الدولية السابقة بالحكومة البريطانية كلير شورت، أن الحكومة الجديدة ستقدم دعما كبيرا للقضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت، أن مجلس النواب والحكومة يمارسان ضغوطا كبيرة لتغيير الوضع الراهن في قطاع غزة، مواصلة: «ندعم الأصوات المنادية بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة ودعم وقف إطلاق النار».

وتابعت: «القيادة الحالية تمارس مزيدا من الضغوط على نتنياهو وإسرائيل وقف مطالب الشعب البريطاني، وإسرائيل انتهكت بشكل صارخ كثيرا من القوانين الدولية وقواعد القانون الإنساني».

وشددت، على وجوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة ضد إسرائيل لوقف انتهاكاتها، لافتةً، إلى أنّ حكومة كير ستارمر تتخذ إجراءات عديدة لوقف حزم الدعم المقدمة لإسرائيل.