هذا المكون يحميك من السرطان.. اعرف مصادره من نظامك الغذائى

كتبت مروة محمود الياس

السرطان ذلك المرض المخيف الذي يحاول الجميع الوقاية من الإصابة به والبعد عن كل العوامل التي قد ترفع فرص الإصابة به سواء فى الوقت الحالى أو في المستقبل، هذا المرض يحتاج للوقاية منه لمنظومة صحية وحياتية وتغذوية ورياضية يومية متكاملة، يمارسها الإنسان ويطبقها يوميًا للوقاية من الأمراض بشكل عام ومن السرطان بشكل خاص.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "ماديسن هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، فإن الكثير من الطعام والمنظومة الغذائية يمكن أن تساعد على الوقاية من السرطان، والأطعمة الصحية لا شك تعزز من فرص الوقاية منه، وتساعد على التمتع بصحة جيدة ومثالية بشكل عام.

بعض الأحماض تساعد على الوقاية من السرطان بأنواعه، يعتبر حمض الفوليك أهمها، ويمكن البحث عن هذا الحمض بعيدًا عن شكله الدوائي، إلا إذا استلزم الأمر إدخال المكملات الدوائية التي تحتوي عليه، إلا أن النظام الغذائي يمكنه أن يوفر كميات كبيرة من حمض الفوليك الصحي والذى يعتبر مهمًا لوظيفة الأعصاب وللوقاية من الكثير من الأمراض والحفاظ على توازن ووظائف الجسم بشكل عام.

حمض الفوليك يوجد في البيض كما أنه يوجد في الفاصوليا

يمكن أن تجد حمض الفوليك وبكميات كبيرة في الخضروات الورقية الصحية الغنية بالمياه والتي تعزز أي نظام غذائي

الخس أحد أهم مصادر حمض الفوليك

السبانخ من الورقيات الهامة التي تحتوي على كم هائل من حمض الفوليك

المزج بين الخضروات والفاكهة في النظام الغذائي يوفر كميات كبيرة من حمض الفوليك

الحبوب المدعمة ومنتجاتها تساعد بشدة على تدعيم نسبته في الجسم

كل منتجات القمح الكامل تحتوي على هذا النوع من الحمض الصحي

عصير البرتقال الطازج

عصير الفراولة الطازج وكذلك عصير البطيخ

حمض الفوليك يساعد وبشكل خاص على الحمايه من بعض انواع السرطانات حسبما يوضحها التقرير، فهو يحمي من أكثر أنواع السرطانات خطورة وهو سرطان الثدي والقولون والمستقيم