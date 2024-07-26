نائب وزير التجارة بجنوب أفريقيا: قطاع الطاقة بإمكانه تقديم الحلول لدول الجنوب

كيب تاون (أ ش أ)

قالت ليراتو ماتاجوبى نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، إن مشاركة الوفد المصرى الذى ضم 8 شركات فى أعمال منتدى الاستثمار القارى فى قطاع الطاقة لعام 2024 قدمت حلولا مختلفة من قطاع الطاقة المصري، وإسهاما لمنطقة شمال أفريقيا في دفع الأجندة الأفريقية لقطاع الطاقة.

وأوضحت ماتاجوبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط :" أنه عندما نتحدث عن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية يدور الحديث فقط بين دول جنوب الصحراء، فكان من الملهم للغاية أن نحظى برؤية شمال أفريقية من مصر".

وأكدت أن ما عرضه الوفد المصري بشأن ما يجري من تنمية لقطاع الطاقة في مصر كان مبهراً، في ظل الحرص على الاستمرار في التعاون وتبادل الخبرات، حيث يتميز قطاع الطاقة المصري بأنه متقدم كثيرا، إذ عملت مصر لوقت طويل على إيجاد الحلول المناسبة، وتغلبت على التحديات المتعلقة بإظلام بعض المناطق التي تواجهها معظم الدول الافريقية في منطقة جنوب الصحراء.

ومثل وفد ثماني شركات قطاع خاص رائدة بمجال البنية التحتية للكهرباء والطاقة جمهورية مصر العربية، كأكبر الوفود من دولة أفريقية في أعمال منتدى الاستثمار القاري بقطاع الطاقة المنعقد في مدينتي جوهانسبرج وكيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة بين 15 - 18 يوليو الجاري؛ هي "السويدي الكتريك"، "إنفينيتي باور"، "أوراسكوم للإنشاءات"، "انرجيا للكابلات"، "كرم سولار" ، "ايجيترافو" لبطاريات النيكل والمحولات، "تك سيستم اورينت" للصناعات الهندسية وتصنيع وحدات التحكم الحراري، "بايلون" لتطوير شركات الكهرباء والمياه في الأسواق الناشئة.

وتابعت ماتاجوبي :"نسعد كثيرا بالعروض التقديمية التي قدمتها الشركات المصرية الممثلة لقطاع الطاقة المصري، وما جسدته من تنوع في هذا المنتدى وحرصهم على المشاركة في هذه البعثة التي عرضوا خلالها خدماتهم ومنتجاتهم التي تنوعت بين الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة التي ينتجونها، فضلا عن حلول التمويل التي يمكنهم تقديمها، حيث قدم الصوت المصري المساعدة لنا بشكل كبير من أجل تقديم رؤية الشمال الإفريقي وأظهر لنا ما هو متاح لدينا من الإمكانيات داخل القارة الافريقية".

وعقدت أعمال منتدى الاستثمار القاري في قطاع الطاقة لعام 2024 في مدينتي جوهانسبرج وكيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة بين 15 - 18 يوليو الجاري، حيث استضافت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة وبنك التنمية للجنوب الافريقي بعثة شراء واستثمار الطاقة بحضور أكثر من 40 مندوبًا من قطاع الطاقة من عشر دول أفريقية تشمل جمهورية مصر العربية والكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا ونيجيريا، وأنجولا وموزمبيق وزامبيا بالإضافة إلى تجمع السادك (SADC).

واستهدف المنتدى الاستكشاف الشامل لقدرات جنوب افريقيا في مجال الطاقة وفرص المشاريع عبر القارة، وتضمن الحدث زيارات ميدانية واجتماعات بين رجال الاعمال ومناقشات رفيعة المستوى تركز على الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتقنيات المبتكرة.