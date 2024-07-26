نائب محافظ قنا يتابع إجراءات التعامل مع هبوط محدود بوسط المدينة

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الإجراءات المنفذة نتيجة هبوط أرضي جزئي محدود بوسط مدينة قنا بشارع كوبرى دندرة ـ المعنا أمام المستشفى العام، حيث تم عمل حواجز بموقع الهبوط كإجراء احترازي حفاظا على حياة المارة في الشارع.

ووجه عمر، تأمين الحركة المرورية بمحيط المنطقة، واستدعاء المختصين، لوضع الحلول المناسبة فنياً على أرض الواقع، مع التأكيد على تيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، وسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، رافقه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وصالح بغدادي وكيل وزارة الموارد المائية والرى بقنا.

ووجه نائب محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال.