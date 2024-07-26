نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة وتواجد المنقذين ومستوى النظافة.. صور

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالقيام بجولة مفاجئة بمدينة جمصة لمتابعة الحالة العامة للشاطئ، والتأكد من تواجد المنقذين على الأبراج، ومتابعة مستوى النظافة العامة بشوارع المدينة والمرور على المواقف العامة ومحطات تموين السيارات، للتأكد من مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع الاستيكارات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة ومدى توافر المواد البترولية بالمحطات والالتزام بالأسعار الجديدة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة المراقبة الدقيقة للشاطئ لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى حالة ارتفاع الأمواج، وانتشار المنقذين على الأبراج وتواجد لنشات الإنقاذ دخل البحر ومنع تخطى المصطافين النقط المسموح بها داخل البحر حفاظاً على أرواحهم.



ووجه العدل باستمرار أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة والحدائق العامة وكنس الرمال وقص الأشجار لتظهر مدينة جمصه بمظهر يليق بالمصطافين والمترددين عليها.

كما وجه نائب المحافظ بالمرور المستمر على موقف جمصه ومحطات تموين السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ولصق الاستيكارات ومدى توافر المواد البترولية داخل المحطات والالتزام بالأسعار التى قررتها لجنة التسعير التلقائى.

وأكد العدل على أن أعمال مصادرة الأبقار المنتشرة بشوارع المدينة مستمرة ويتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكهم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة عملت على تشويه المظهر الجمالى والحضارى لمدينة جمصة، وهذا لن يتم السماح به مرة أخرى وكل السبل متاحه للقضاء على هذه الظاهرة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى وتلبية كافة مطالبه فى جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين فى اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميدانى بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوى.

نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة

نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة



نائب محافظ الدقهلية يتابع حالة شاطئ جمصة