اليوم السابع
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نائب المنسق الأممى لعملية السلام: المدنيون فى غزة يواجهون معاناة كبيرة

الجمعة، 26 يوليو 2024 05:41 م
نائب المنسق الأممى لعملية السلام: المدنيون فى غزة يواجهون معاناة كبيرة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال نائب المنسق الأممي لعملية السلام، إن المدنيون في قطاع غزة يواجهون معاناة كبيرة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، اننا ندعو لوقف الحرب في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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