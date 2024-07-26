مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد الطريق الدولى طنطا كفر الشيخ، مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة يستقلونها بأخرى نقل متوقفة على جانب الطريق، واشتعال السيارة جراء الحادث، وتم نقل الجثث للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى واشتعال النيران في السيارة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتى اسعاف لمكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة يستقلها 3 اشخاص بأخرى نقل متوقفة على جانب الطريق واشتعال النيران بها، ومصرع مستقليها، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.