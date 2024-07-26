مصرع وفقدان 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة بشمال شرق اليابان

طوكيو (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه فيما لا يزال 3 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار فى منطقة "توهوكو" بشمال شرقى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة تسببت في هطول الأمطار بمعدلات غير مسبوقة، إذ شهدت محافظة "ياماجاتا" هطول ما يقرب من 400 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم، علاوة على فيضان أربعة أنهار في محافظتي "ياماجاتا" و"أكيتا".

وأفادت السلطات اليابانية بأن مخاطر وقوع فيضانات لا تزال مرتفعة للغاية في الروافد الدنيا لنهر "موجامي" بمحافظة "ياماجاتا"، مشيرة إلى أن أكثر من 2300 شخص اضطروا صباح اليوم للنزوح والانتقال إلى للعيش في مراكز إجلاء مؤقتة.

كما أثرت الأمطار على حركة القطارات، حيث من المقرر أن يتم تعليق الخدمات بشكل جزئي على خط سكة حديد "ياماجاتا شينكانسن" فائق السرعة بين محطتي "ياجاماتا" و"شينجو"، والتي كانت قد تم تعليقها أمس لبعض الوقت.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد حذرت - في وقت سابق اليوم - من أن مخاطر فيضان الأنهار ووقوع انهيارات أرضية بسبب الأمطار في منطقة توهوكو لا تزال شديدة الارتفاع، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر.