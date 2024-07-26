اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بطريق الواحات في الجيزة

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:44 م
مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بطريق الواحات في الجيزة اسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اصطدمت سيارة ربع نقل بدراجة نارية يستقلها شقيقان، بطريق الواحات في الجيزة، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الواحات. انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ربع نقل، بدراجة نارية يستقلها شقيقان، مما أسفر عن إصابتهما، ووفاة أحدهما متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ونقل المتوفى والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







حادث طريق الواحات

حادث تصادم بالواحات

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