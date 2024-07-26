مصرع شخص فى حادث انهيار جزئى داخل منزل فى الوراق

عبد الرحمن سيد

توفى أحد المصابين داخل المستشفى بعد استخراجه من موقع انهيار جزئى لمنزل من طابق واحد فى الوراق فيما لا يزال المصاب الثانى علي قيد الحياة داخل مستشفى إمبابة.

وكان شخصان أصيبا أثر انهيار جزئى فى منزل بمنطقة الوراق ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بانهيار جزئى داخل منزل فى الوراق وإصيبت شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار سقف خشبي في منزل فى الوراق وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين وتبين إصابة شخصان في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.