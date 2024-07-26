اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 03:57 م
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مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى المنيا

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:32 م
مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى المنيا سيارة إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 16 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بتصادم  أتوبيس بسيارة نقل كبيرة تريلا بالطريق الصحراوى، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وأفادت التحريات الأولية إلى تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات أيضا أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، فى يد السائقين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 







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