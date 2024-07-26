مصرع سيدة فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة نقل بتوك توك تستقله الضحية في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة نقل تريلا، اصطدمت بتوك توك، مما أسفر عن مصرع سيدة تستقله، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وضبط سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

