اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالعياط

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:16 م
مصرع سيدة فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالعياط توكتوك - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة نقل بتوك توك تستقله الضحية في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة نقل تريلا، اصطدمت بتوك توك، مما أسفر عن مصرع سيدة تستقله، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وضبط سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







مصرع سيدة

حادث تصادم بالعياط

امن الجيزة

اخبار الحوادث




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة