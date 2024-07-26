محمد بن راشد: علمتنى الحياة أن قيمة الوطن تعلو بأعمالنا

إيمان حنا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه، وأنه حتى الوطن قيمته تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.

وأضاف بن راشد فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": علمتني الحياة أنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر، ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع ولا قيمة حقيقية للحياة إذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا، إن قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن .. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.. وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا" .