محافظ بورسعيد يلتقي عددا من سائقي الأجرة ويؤكد على استمرار حملات المواقف العشوائية

بورسعيد - محمد عزام

إلتقي اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بعدد من السائقين في الميناء البري "مجمع المواقف الجديد"، من الخطوط الداخلية والخارجية، في مكتبه بالديوان العام.

ورحب محافظ بورسعيد، بالسائقين، مؤكدا حرصه على عقد هذا اللقاء لاستعراض مطالبهم و آرائهم نحو مزيد من تطوير العمل بما يسهم في توفير سبل الراحة للمواطنين والسائقين ويحقق الصالح العام .

وتبادل المحافظ، الحديث مع السائقين، حول عددا من الموضوعات والإقتراحات، وآخر مستجدات العمل بعد تطبيق التعريفة الجديدة للركوب .

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل الميناء البري، لتوفير خدمة مميزة للمسافرين عبر الميناء البري، وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تركيب ماكينتين ATM لخدمة المسافرين عبر الميناء البري .

كما وجه محافظ بورسعيد، بشن حملات منتظمة علي المواقف العشوائية المتواجدة خارج الميناء البري، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، وإيقاف السيارات المخالفة لمدة سنة ، وإقامة كافتيريا على أعلى مستوى خلال أسبوعين، مع تخفيض أسعار الخدمات بالكافتيريات المتواجدة داخل الميناء البري، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للسائقين والمواطنين بما يحقق الصالح العام للجميع.

ومن جانبهم ، توجه السائقين بالشكر والتقدير إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، على استجابته السريعة ، علي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



