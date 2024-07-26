محافظ المنيا يتابع تطورات حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الصحراوى

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على مدار اليوم، تداعيات حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الرسوم باتجاه القاهرة، موجهاً نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالوقوف على كافة النتائج واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صحية وقانونية واجتماعية تكفل تخفيف الآثار الناجمة عن الحادث، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المناسبة للمصابين حتى خروجهم من المستشفى.

وكانت المحافظة قد أصدرت فى وقت سابق بياناً رسمياً عن ملابسات الحادث جاء فيه، أنه فور تلقى غرفة العمليات بالمحافظة الإخطار بوقوع الحادث صباح اليوم الجمعة 26 يوليو، تم الدفع بـ 23 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الاسعافات العاجلة والرعاية الطبية المناسبة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن خروج 10 مصابين بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، و8 حالات ما زالت تتلقى العلاج بمستشفى المنيا العام، وتحويل 3 حالات ما بين المستشفى الجامعى بالمنيا وأسيوط.

وقامت الجهات المعنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير المركبات ، كما قامت الجهات المسئولة بالتحفظ على السيارتين ، وتحرير محضر بالحادثة والتحقيق في أسبابها، واتخاذ كافة الإجراءات القانوية اللازمة.