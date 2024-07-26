محافظ الدقهلية يجرى جولة مفاجئة بمدينة ميت غمر لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

الدقهليه شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، بجولة مفاجئة بمدينة ميت غمر لمتابعة مستوي النظافة العامة بالمدينة ورفع الإشغالات لتحسين الصوره البصرية للمواطنين ، حيث تفقد الشوارع الداخلية للمدينة والطرق الرئيسية والسريعة الرابطة بين مدينة ميت غمر والمراكز المحيطة .

جاء ذلك بحضور اللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ووجه المحافظ لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة وزيادة عدد ورديات العمل في الفترتين الصباحية والمسائية وزيادة عدد صناديق القمامة وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات.

وأمر اللواء " مرزوق " رئيس مدينة ميت غمر برفع كافة الاشغالات من الشوارع والأرصفة لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات والتنسيق الكامل مع شرطة المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .



كما وجه المحافظ لرئيس المدينة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في قطاع التموين من خلال صرف الخبز لمستحقيه بجودة عالية وفي قطاع الصحه من خلال تأدية الخدمات الطبية للمرضي وفي مختلف القطاعات الخدمية الأخرى.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي .



جولة مفاجئة (3)



جولة مفاجئة (1)