محافظ الأقصر: نسعى لتأهيل المتعاملين مباشرة مع السائحين لخدمة أفضل لضيوفنا

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، عن البدء في خطط شاملة لدعم حركة السياحة حول المحافظة خلال الموسم الصيفي الحالي، وقبل دخول الموسم السياحى الشتوى تشمل العمل في تطوير وتجميل وتشجير المدينة بالكامل قبل دخول الموسم الجديد ليشعر الجميع بتحسن في الحالة العامة قبل ذروة الموسم السياحى الشتوى.

وأضاف محافظ الأقصر، في لقائه مع "اليوم السابع"، إنه من أهم خطوات العمل البدء في مراجعة تراخيص عربات الحنطور بالكامل والتخطيط لفتح تراخيص للملتزمين منهم، بجانب توفير 500 بامبرز خلال الفترة المقبلة وتوزيعها عليهم وتطوير عرباتهم وإلزام سائقي الحنطور بالحفاظ على النظافة العامة خلال تواجدهم حول المدينة، وكل تلك الخطوات تساعد في مواجهة ومحاسبة المخالفين منهم بكل قوة حتى نضمن تعاملهم مع السياح والأهالى على مدار الساعة بصورة تليق بأشهر وسيلة ترفيه بالمدينة.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، على إنه تواجد مقترحات وخطط لتحسن التعامل مع السائحين عبر دعم المتعاملين بشكل مباشر مع الأجانب وضيوف الأقصر من حول العالم، من سائقي تاكسي وحنطور وغيرها من وسائل النقل للأجانب، بجانب أصحاب المحلات والبازارات لتطوير مستوى التعامل مع السياح وتغيير الصورة الذهنية لديهم خلال تواجدهم فى الأقصر ليكون الجميع سفراء للمدينة الحضارية والتاريخية أمام العالم أجمع.

فيما ناقش المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا، كافة خطط تطوير معالم المدينة التاريخية، حيث تم خلال اللقاء عرض ما تم تنفيذه في المشروع والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار الإرتقاء بمدينة إسنا سياحياً وإعادة إكتشاف الأصول التراثية للمدينة والاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة، ارتباطاً بأهداف التنمية المستدامة 2030 والمخطط الإستراتيجي لمدينة إسنا.