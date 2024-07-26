محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة بطريق مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات وأكوام القمامة بقرى مركز القوصية ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالمظهر الحضاري للطرق المؤدية إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وخاصة دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية.

و قامت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز باستكمال رفع وإزالة المخلفات والقمامة من صناديق القمامة وتنفيذ أعمال النظافة بصفة دورية ورفع المخلفات من الطريق المؤدي إلى الدير المحرق إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدائرة الوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبرى حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكانية وذلك باستخدام سيارات الحاويات والقلابات و اللوادر والمعدات التابعة للحملة الميكانيكية للوحدة المحلية حفاظاً على صحة المواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة.

