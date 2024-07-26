اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لو انت من الفيوم اعرف ازاى تبلغ عن مخالفات التعريفة الجديدة للمواصلات

الجمعة، 26 يوليو 2024 10:00 ص
لو انت من الفيوم اعرف ازاى تبلغ عن مخالفات التعريفة الجديدة للمواصلات موقف سيارات - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ  الفيوم المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيراً إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

ولفت محافظ الفيوم الي أنه تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وهي  2168041 و2168042، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.







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