اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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في قمة ما قبل الأولمبياد

قادة العالم يتعهدون بتخصيص مليارات الدولارات لدعم الرياضة

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:43 م
قادة العالم يتعهدون بتخصيص مليارات الدولارات لدعم الرياضة ماكرون
وكالات

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اجتمع اليوم حوالي 500 شخصاً، من بينهم 50 رئيس دولة وحكومة، في باريس للمشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقد تعهد قادة العالم وقادة الأعمال خلال القمة بدعم مختلف المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تسريع التنمية المستدامة وتمويلها بمليارات الدولارات، وذلك قبل يوم واحد من افتتاح الألعاب الأولمبية رسميًا.

وقال ماكرون: "إن الألعاب الأولمبية هي وسيلة لتسليط الضوء على ما نقوم به وإطلاق مبادرات جديدة ونشكر الجميع على التبرعات التي تم حشدها من أجل قارات أفريقيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ، وأشكركم على مشاركتكم اليومية في هذا الاتجاه".

واتفق القادة على التزامات في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والتغذية والمساواة والإدماج والاستدامة، من بين مواضيع أخرى.

من جهته، تعهد تحالف مؤلف من بنوك التنمية العامة والمؤسسات المالية الأخرى باستثمار 10 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم من أجل بنية تحتية رياضية مجتمعية وشاملة ومستدامة بحلول عام 2030.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا عن زيادة بنسبة 10% في ميزانيتها المخصصة للتضامن الأولمبي، لتصل إلى 650 مليون دولار للفترة ما بين 2025-2028.







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