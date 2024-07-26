قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال: عندما يحين الوقت سنبدأ الهجوم وسيكون حاسما

كتب محمد شعلان

أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، التزامهم بتغيير الواقع الأمني في الشمال ثم سيتمكن جميع السكان من العودة إلى منازلهم، وقال: عندما يحين الوقت سنبدأ الهجوم وسيكون حاسما وقاطعا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، بسقوط شهيدان إثر قصف بمسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.