اليوم السابع
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غارات أمريكية - بريطانية تستهدف جزيرة كمران فى الحديدة باليمن

الجمعة، 26 يوليو 2024 05:36 م
غارات أمريكية - بريطانية تستهدف جزيرة كمران فى الحديدة باليمن غارات جوية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام يمنية، إن " عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف بـ 4 غارات جزيرة كمران في الحديدة باليمن".

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر القوات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة، وتقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدعم المادي والعسكري لتل أبيب.

وردا على ذلك تستهدف قوات الحوثي في اليمن، السفن التجارية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، التي تمر قبالة السواحل اليمنية، بالمسيرات والصواريخ.

يذكر أن القوات الأمريكية – البريطانية، تشن غارات جوية تستهدف بها مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، بسبب تضامنهم مع أهالي قطاع غزة في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.







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