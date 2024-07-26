طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى بالدقهلية يؤدون امتحان الدور الثانى غدا السبت

الدقهلية شريف الديب

يؤدي طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي بالدقهلية، غدا السبت امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وطلاب الصف الاول امتحان الجبر والاحصاء واللغة الأجنبية ، ومن جانبه، أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان امتحانات النقل للمرحله الابتدائية الدور الثاني بدأ يوم 24/7 وسوف تنتهي يوم 29/7 ، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامه والمهنية الدور الثاني بدأت من يوم 24/7 وتنتهي يوم 30/7، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني العامه والمهنية ستبدأ يوم 2/8 وتنتهي يوم 8/8.

كما أوضح " وكيل وزارة التربية والتعليم" بأن امتحانات النقل للمرحلة الثانوي العام الدور الثاني بدأت من 24/7 وتنتهي في 31/7 ، وأيضا أوضح " ناصر شعبان " بأن امتحانات النقل الدور الثاني لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع تنتهي في 31/7 ، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع الدور الثاني ستبدأ من 3/8 وتنتهي في 8/8 ، وامتحانات التعليم الفني الدور الثاني ستبدأ بالتوازي مع امتحانات التعليم الثانوي العام وذلك يوم 24/7 وتنتهي في 31/7.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار اليها.



جدول الامتحانات (2)