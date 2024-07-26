ضبط 177 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 177 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 240 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (منية النصر ، دكرنس، بني عبيد، مركز ميت غمر، تمي الأمديد، بندر ميت غمر)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 140 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 37 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر تجميع بطاقات بعدد 63 بطاقة، محضر إثبات مبيعات وهمية بعدد 1060 رغيف، محضر انتهاء من الانتاج، 2 محضر تجميع دقيق بقيمة 14 شيكارة، 6 محاضر توقف عن الإنتاج، 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 17 تصرف في دقيق بقيمة 51 شيكارة، 49 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 52 محضر نقص وزن ما بين (6-19).

في الأسواق: 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، محضر ذبح خارج السلخانة، محضر عدم إعلان عن وجود مخازن، 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تمويني)، محضر سلع بدون فواتير، محضر استخدام أكياس سوداء.

كما تم ضبط: 1/2 طن سكر، و 10 كجم لحم بلدي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، وبناء على التقرير المعروض على وكيل الوزارة من الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، بمتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.



