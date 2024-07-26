صاحب كيان تعليمى وهمى بالقليوبية: عملت إعلانات على الفيس بوك للحصول على الأموال

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القليوبية، تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم أدار كيانا تعليميا وهميا يقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، لافتا إلى إنشاء إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى لجذب المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير والنصب على المواطنين.