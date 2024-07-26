اليوم السابع
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سكك حديد فرنسا: الأعمال التخريبية أفسدت الاحتفال بافتتاح الأولمبياد

الجمعة، 26 يوليو 2024 11:58 ص
سكك حديد فرنسا: الأعمال التخريبية أفسدت الاحتفال بافتتاح الأولمبياد الشرطة الفرنسية
كتب محمد شعلان

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أكد كليمان بون وزير النقل الفرنسي، أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحا ومحطة قطار مون بارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية، مشددا على أن الهجوم على القطار السريع عمل إجرامي مشين، والأدلة تشير إلى أن الهجمات على القطار السريع متعمدة.

كما قال رئيس السكك الحديدية الفرنسية، إن ما حدث اليوم هو هجوم على فرنسا والأعمال التخريبية أفسدت الاحتفال بافتتاح الأولمبياد، متحدثا عن نشرنا مئات المختصين لإصلاح الضرر في شبكة القطارات، مشيرا إلى أن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق. ونصحت شركة قطارات أوروبية المواطنين بعدم السفر اليوم.







رويترز

بريطانيا

فرنسا

القاهرة الإخبارية

أعمال تخريب

قطارات فرنسا

أولمبياد باريس




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